В Одессе активисты пикетировали консульство России, где зажарили "двуглавого орла" (фото, видео)

В Одессе сегодня активисты пикетировали Генеральное консульство РФ, где зажарили «двуглавого орла». Как передает корреспондент УНИАН, акция под названием «Крым — это Украина» собрала более 100 украинских активистов, которые напомнили о незаконном захвате Крыма Россией.

Представители общественной организации «Автомайдан Одесса» и движения «Державницька ініціатива Яроша» включили громкую патриотическую музыку и устроили импровизированную казнь «Российской империи». Прямо перед зданием консульства участники акции зажарили петуха, к которому прикрепили вторую голову, символизируя двуглавого орла – один из символов государственного герба РФ. Петух был украшен флагом России.

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«Сегодня три года, как страна-агрессор провела псевдореферендум и аннексировала Крым. Мы провели акцию-флешмоб и зажарили на мангале в виде Кремля символ рашистской империи - двуглавого петуха, нанизанного на флаг России», - сказала одна из организаторов акции, руководитель Центра помощи участникам АТО Наталья Кручинина.

Активисты заявили, что помнят о незаконном захвате Крыма Россией и пообещали сделать все, чтобы вернуть Крым Украине.