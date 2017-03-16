Львовян просят помочь найти пропавшую собаку-героя АТО (фото)

В сообществе Facebook, посвященное поиску Лорда, львовян просят присоединиться к поиску собаки.

Жителей Львова просят, распечатать объявления о поиске и расклеить в людных местах - транспорт, остановки, магазины, аптеки, рынок, прочее.

21 января в районе улицы Замарстиновской во Львове пропал черный лабрадор по кличке Лорд. Его хозяин - господин Юрий - парамедик «Первой медицинской роты им. Пирогова Нацгвардии Украины».

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На фронте пес вместе с парамедиками помогал спасать раненых с поля боя выносить погибших.

«Он имеет несколько особых признаков, - говорит Юрий. - У него немного закрученный хвост. И на морде с правой стороны, между глазом и носом - шрамчик от укуса. Такая точечка».