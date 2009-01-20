Тимошенко назвала цену на газ для Украины в 2009 году

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году составит 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины составит 153,9 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

«Мы смогли точно рассчитать цену на природный газ для украинских потребителей на 2009 год. Цена, которая будет действовать не поквартально, а на весь год одинаково, начиная с 1 января 2009 года, на границе будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубических метров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр пояснила, что к этой цене дополнительно будут прибавлены налог на добавленную стоимость, все накладные расходы по растаможиванию газа, а также стоимость транспортировки газа по локальным внутренним сетям. «Это очень достойная цена для переходного периода на рыночные цены», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что стоимость технологического газа для Украины в 2009 году будет составлять 153,9 долларов за одну тысячу кубических метров газа, что на 25 долларов ниже, чем в прошлом году.

«Поэтому цена (за транзит газа по территории Украины) в размере 1,7 (долл. за тысячу кубометров газа на 100 км) является абсолютно обоснованной при такой льготной цене технический газ, и она является такой, которая позволит украинской газотранспортной системе работать нормально», - сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Как сообщали сегодня, 20 января, в управлении информации ОАО «Газпром», в I квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составит 360 долл. за тыс. куб. м. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 и будет изменяться по формуле ежеквартально.

По словам главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена составит 450 долларов за 1 тыс. кубометров газа.