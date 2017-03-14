Харьковский аквапарк, в котором отравились дети, временно закрывается
10:03, 14 марта 2017Общество
1084 0
Харьковский аквапарк "Джунгли", в котором произошло массовое отравление, закрывается на три дня для проведения санитарных работ.
В харьковском аквапарке проведут санитарные дни / jungle.ua
Согласно информации, обнародованной на официальном сайте развлекательного комплекса, "плановые" санитарные работы проводятся с 14 по 16 марта - аквапарк в эти дни будет закрыт.
Читайте такжеМассовое отравление в харьковском аквапарке: обнародованы результаты проб воды
Как сообщал УНИАН, за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" с симптомами химического отравления обратились около 20 человек.
В областную детскую клиническую больницу №1 были госпитализированы шестеро детей с признаками отравления парами хлора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter