Харьковский аквапарк, в котором отравились дети, временно закрывается

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте развлекательного комплекса, "плановые" санитарные работы проводятся с 14 по 16 марта - аквапарк в эти дни будет закрыт.

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Как сообщал УНИАН, за медицинской помощью после посещения харьковского аквапарка "Джунгли" с симптомами химического отравления обратились около 20 человек.

В областную детскую клиническую больницу №1 были госпитализированы шестеро детей с признаками отравления парами хлора.