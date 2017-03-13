Поставка электроэнергии в Авдеевку возобновлена - Жебривский
В Авдеевке возобновлены поставки электроэнергии, однако во время ремонта линии электропередачи выявлено еще несколько повреждений.
"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП. Правда, во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений (распущений) кабеля. Завтра, если дадут режим тишины, ремонтники ликвидируют и эти повреждения", - сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
Читайте такжеАвдеевка снова под огнем: оккупанты используют "Грады"
Жебривский отметил, что ситуация с энергоснабжением и водообеспечением Авдеевки находится на постоянном контроле президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 11 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
12 марта сотрудниками Донбасской топливно-энергетической компании проведено обследование высоковольтной ЛЭП и выявлено 4 порыва.
По состоянию на утро 13 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение города осуществлялось централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.