Поставка электроэнергии в Авдеевку возобновлена - Жебривский

"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП. Правда, во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений (распущений) кабеля. Завтра, если дадут режим тишины, ремонтники ликвидируют и эти повреждения", - сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Читайте такжеАвдеевка снова под огнем: оккупанты используют "Грады"

Жебривский отметил, что ситуация с энергоснабжением и водообеспечением Авдеевки находится на постоянном контроле президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

12 марта сотрудниками Донбасской топливно-энергетической компании проведено обследование высоковольтной ЛЭП и выявлено 4 порыва.

По состоянию на утро 13 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение города осуществлялось централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.