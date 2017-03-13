Вблизи Авдеевки начался ремонт поврежденных линий энергоснабжения

«В Авдеевке начали работы по восстановлению энергоснабжения. По состоянию на 10:00 понедельника 13 марта ремонтные бригады «Донецкоблэнерго» приступили к проведению ремонтных работ по обе стороны линии соприкосновения», - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

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Отмечается, что со стороны Авдеевки сейчас работают саперы. После того, как будет завершено разминирование, начнут работать специалисты облэнерго. Со стороны Ясиноватой ремонтные бригады уже приступили к выполнению работ по возобновлению энергоснабжения.

В ведомстве отметили, что на местах работы энергетиков присутствуют представители ОБСЕ.

По информации КП «Вода Донбасса», насосные агрегаты не имеют значительных повреждений и работают в штатном режиме, несмотря на то, что ночью в очередной раз были обстреляны объекты водоснабжения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 марта централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует.

11 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизовано обеспечивают город водой и теплоснабжением.

12 марта сотрудниками Донбасской топливно-энергетической компании проведено обследование высоковольтной ЛЭП и выявлено 4 порыва.

Вечером 12 марта боевики интенсивно обстреливали районы Авдеевки с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град", в направлении позиций ВСУ было выпущено более 10 ракет.