Реформу российской армии могут отложить из-за недофинансирования

Сроки реформирования Вооруженных сил РФ и перевода их к новому облику могут быть скорректированы. "С учетом сегодняшних экономических и, прежде всего, финансовых реалий основные этапы запланированных на начало года преобразований в армии и на флоте, по всей видимости, будут пересмотрены", - сообщил собеседник журналисту, пожелав остаться неназванным.

По его словам, к 1 февраля планировалось завершить преобразования в главных и центральных управлениях Генштаба и изменить структуру тыла Вооруженных сил. Однако провести столь масштабные оргштатные мероприятия в эти сроки вряд ли удастся, равно как и перевести большинство войск на бригадную структуру к 1 июня 2009 года.

Основные оргштатные мероприятия в Вооруженных силах (в том числе связанные с сокращением более 250 тысяч офицерских должностей, ликвидацией института прапорщиков и замещением многих воинских должностей гражданскими специалистами) планировалось осуществить в течение 2009 года. Однако на проведение этих мероприятий "требуются колоссальные средства, и с учетом планов по корректировке федерального бюджета 2009 года, по всей видимости, сроки их проведения также будут скорректированы".

Ранее было объявлено о том, что к 2012 году численность Вооруженных сил будет сокращена до 1 миллиона (сейчас в российской армии служат около 1,2 миллиона военнослужащих). Однако, согласно недавно подписанному указу президента РФ, сокращение численности военнослужащих армии и флота завершится лишь к 2016 году.

Также напоминает Лента.ру, что по российскому законодательству уволенных военнослужащих должны обеспечить квартирами, нехватку которых Минобороны ощущает уже многие годы. Нуждающихся жилплощади в армии сейчас более 130 тысяч. Из года в год цифра практически не меняется, поскольку освободившиеся места занимает очередное пополнение. Начальник Генштаба ВС РФ генерал Николай Макаров уже объявил, что военнослужащим, которые будут досрочно уволены из армии, предложат переселиться в Сибирь, на Дальний Восток, в Татарстан и Башкирию.

В Минобороны РФ информацию о возможной корректировке сроков реформы пока официально не подтвердили.