355-летие Переяславской Рады отмечали с портретом Медведева

До 200 активистов Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и казачьих организаций провели сегодня в Симферополе торжественный сбор по случаю 355-й годовщины Переяславской Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла у памятника гетману Богдану Хмельницкому.

«Мы вспоминаем, как 355 лет назад выдающиеся сыны нашего Отечества - великий царь Алексей Михайлович (Романов) и гетман русский Богдан Хмельницкий приняли историческое решение, восстановившее наше Отечество, которое было разорвано на протяжении более четырехсот лет», - заявил лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ.

Он отметил, что сегодня русские люди тоже переживают «смутные времена», их «разорвали на части по разным государствам». «Но мы абсолютно уверены в том, что если раньше нам для воссоединения Руси понадобилось более четырехсот лет, то сегодня это произойдет гораздо раньше. Я уверен, что все стоящие на этой площади еще при своей жизни будут праздновать воссоединение нашего единого и великого Отечества», - сказал С.ЦЕКОВ.

Участники митинга держали в руках государственные флаги России и Украины, стяги своих общественно-политических сил и большой портрет Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Торжественный сбор начался с молебна, после прошло инсценированное действие: к участникам акции обратились активисты, исполнявшие роли гетмана Б.Хмельницкого и боярина Василия Бутурлина, в ходе акции звучал гимн российской империи (1833-1917 гг.) «Боже, царя храни!».

Участники торжественного сбора приняли обращение к российскому Президенту с призывом хранить «верность заветам наших предков, отстоявших единство православной земли русской». «Мы призываем Вас, Дмитрий Анатольевич, ориентироваться на бессмертный государственный подвиг, который совершили царь московский Алексей Михайлович Романов и гетман Богдан Хмельницкий, утвердив решение Переяславской Рады о воссоединении русских земель, которое определило судьбу русского и украинского народов как народов-братьев, представляющих одну веру, одну культуру, одно государство», говорится в обращении к Д.МЕДВЕДЕВУ.

Обращение участники сбора пообещали передать в Генеральное консульство России в Симферополе.