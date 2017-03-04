В оккупированном Крыму вышел из-под ареста активист Марлен Мустафаев

Об этом сообщается на странице объединения «Крымская солидарность» в Facebook. К зданию так называемого Верховного суда Крыма его пришли встречать все желающие.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в симферопольском поселке Каменка российские силовики провели обыск в доме Мустафаева, впоследствии его задержали. Его обвиняли в демонстрации в соцсетях в июле 2014 года символики, запрещенной в России мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир».

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Одновременно с задержанием Мустафаева полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на телефоны и вели стрим-трансляции события в Каменке. Впоследствии им было предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии и присужден административный арест на 5 суток. Мустафаева арестовали на 11 суток.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкци в отношении РФ.