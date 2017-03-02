СБУ разоблачила подельницу боевиков, которая устраивала в Днепре провокации во время массовых акций

Как сообщает пресс-центр СБУ, деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке от своего мужа – главаря одного из бандформирований т.зв. «ДНР».

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Во время обыска правоохранители изъяли у сообщницы террористов, которая к тому же является руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной «семьи» Януковича, средства связи, фотографии, видеоматериалы, другие носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.