СБУ разоблачила подельницу боевиков, которая устраивала в Днепре провокации во время массовых акций
13:57, 02 марта 2017Общество
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Подельницу боевиков, которая по заданию террористической организации «ДНР» устраивала в Днепре провокации во время массовых акций, разоблачила Служба безопасности Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины / ssu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке от своего мужа – главаря одного из бандформирований т.зв. «ДНР».
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Во время обыска правоохранители изъяли у сообщницы террористов, которая к тому же является руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной «семьи» Януковича, средства связи, фотографии, видеоматериалы, другие носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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