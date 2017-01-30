В Украине планируют сократить количество государственных праздничных выходных (аудио)

Такую информацию озвучил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Радио Свобода.

Согласно проекту, 8 марта предлагают лишить статуса праздничного выходного дня, так же поступить и по 1 мая. А вот выходной 9 мая перенести на 8 мая, чтобы вместе с Европой чтить память погибших во Второй мировой войне.

Так в Украине продолжают взятый на декоммунизацию курс, отмечает Вятрович. В целом планируют уменьшить количество государственных праздничных выходных с 11 до 9.

На государственном уровне должны отмечаться те праздники, которые знаменуют важные события для Украины, а не те, которые остались от советского прошлого, считает директор Украинского института национальной памяти.

После того, как проект закона пройдет общественное обсуждение, его рассмотрят и подправят в Кабмине, а дальше направят в Раду. Вятрович убежден, что поддержка в парламенте будет.

"То, что эти праздники являются выходными – это чисто советская традиция. И в этом легко убедиться, если посмотреть, в каких странах это до сих пор отмечается. 8 марта является выходным только в около 15 странах мира. Зато для того, чтобы проводить день с семьей, мы предлагаем ввести День семьи и выходной каждой второй пятницы сентября. 2 мая – это вообще украинское ноу-хау, потому что в этот день нет никакого праздника. Что касается 1 мая, Дня солидарности трудящихся, несмотря на то, что он отмечается в большом количестве стран, только в постсоветских государствах он является выходным", – пояснил он.

Читайте такжеОтменить выходные, а не праздник: Вятрович объяснил "декоммунизацию" 8 марта и 9 мая

В Институте национальной памяти предлагают взамен добавить такие выходные: Шевченков день (9 марта), День семьи (вторая пятница сентября). А также отказаться от практики переноса праздников, если они выпадают на субботу и воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи).

В целом же количество государственных праздничных выходных на год хотят сократить с 11 до 9. Если же не отменить, то 11 государственных праздничных выходных в Украине превращаются в 15-20, отмечает Вятрович.

В комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности готовы рассмотреть проект максимально быстро, как только он поступит, отмечает его глава Николай Княжицкий.

"Я здесь не вижу вообще больших проблем или катастроф. Что касается спекуляций относительно того, что кто-то предлагает не праздновать День победы, то речь идет о переносе выходного дня и чествования жертв Второй мировой войны только на один день, вместе с Европой, с 9 на 8 мая. По отмене выходных на 8 марта и 1 мая – не вижу никакой катастрофы. Кто хочет это делать, имеют полное право. Но это не совсем праздничные дни, в нашей традиции они стали праздничными. 8 марта – это День солидарности и борьбы за права женщин. За эти важные вещи можно бороться постоянно, 8 марта тоже, и не обязательно в этот день пить водку и не ходить на работу. То же касается и 1 мая", – отмечает он.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут "декомунизировать" 8 марта и 9 мая: уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине".