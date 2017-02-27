В Одессе арестовали военного, который вез автоматы Калашникова в Киев на Майдан

В Одессе арестован с альтернативой залога в 400 тысяч гривен военнослужащего Военно-морских сил, подозреваемый в покупке арсенала оружия для применения его в центре Киева в ходе массовых акций. Такое решение принял Приморский райсуд города, пишет УП со ссылкой на слова пресс-секретаря прокуратуры южного региона Украины Яны Стекачовой.

"Содержание под стражей и 400 тысяч гривен залога", - сказала она, озвучивая решение суда.

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По ее словам суд арестовал подозреваемого на 2 месяца.

Напомним, в Одессе задержали контрактника ВМС, который собирался везти на столичный Майдан 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД.

Военный, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие он собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти сегодня ночью в Киев для применения на Майдане.