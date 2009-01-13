В Европе не видят обещанного газа

Еврокомиссия сообщает, что только незначительное количество газа поставляется из России в направлении Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Пиа АНДРИКИЕНЕ.

“Информация, которую мы имеем, свидетельствует, что мало газа, или совсем никакой газ не поставляется”, - сказала она.

В связи с чем она заявила, что Еврокомиссия призывает Россию и Украину сделать так, чтобы взятые ими обязательства уважались.

“Нам необходимо, чтобы газ начал поставляться в как можно больших объемах, из как можно большего количества пунктов”, - сказала она.