Нафтогаз предъявил требование Газпрому

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие работы смежных газотранспортных систем и согласованную работу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.

Как сообщал УНИАН, снабжение газа Россией было прекращено 7 января 2009 г. в 07.44 по киевскому времени. Решение о возобновлении снабжения газа было принято окончательно 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия размещения миссий наблюдателей на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе. 13 января «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию «Суджа».