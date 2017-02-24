Правительство не должно заставлять людей выбирать между пенсией и зарплатой – Рабинович

«Я вообще не думаю, что если бы человек такое сказал в нормальной стране, остался бы хоть несколько дней на работе. Я хочу к разуму немножко воззвать. Вот мы все время говорим о том, что у нас на много рабочих мест не хватает людей, что уезжают за границу. Но вы же должны быть заинтересованы в том, чтобы люди с большим опытом, которые вышли на пенсию, но еще в состоянии что-то сделать, не уходили на покой. Наоборот, их необходимо интегрировать в систему. Это понятно любому здравомыслящему правительству и нашему правительству, но они как будто поставили какую-то цель, например оставить в Украине 10 миллионов населения, выгнать молодежь за границу», – заявил Вадим Рабинович

Кроме того, лидер партии «За життя» отметил, что считает аморальным со стороны правительства вообще поднимать вопрос о том, чтобы лишать работающего человека пенсии. «Вот рассказы о том, что пенсионеры должны просто сразу прекращать работать, это разговоры убийц своей страны. Разговор о том, что пенсионер не нужен обществу, – это вопрос неуважения и подрыва основ любого государства. Человек, который не понимает ценности того, что люди обладают опытом, – просто дурак», – считает Вадим Рабинович и добавляет: «Люди, которые имеют опыт управления в различных сферах – это бриллиант страны. Ни в коем случае нельзя ими разбрасываться. Есть и этические вещи. Когда человек работает на свою страну, он должен иметь уважение, а если он его не имеет, значит, что-то не в порядке с системой управления государства. А такие паразиты, как Рева, они просто уничтожают страну».

Напомним, на днях министр социальной политики Андрей Рева дал интервью одному из изданий, в котором заявил, что правительство рассматривает возможность лишить работающих пенсионеров права на пенсию. «Во всем мире действует правило: либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило: либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу – и получаешь пенсию, но не работаешь», – заявил Андрей Рева.