Во Львове задержали военного врача во время получения 1000 долларов взятки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Фейсбук.

«Кандидат медицинских наук требовал тысячу долларов США от отца одного из курсантов вуза за изготовление медицинских документов для увольнения его из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после получения всей суммы взятки», - говорится в сообщении.

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Как уточнили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Западного гарнизона, злоумышленника задержали вчера, 23 февраля.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.