В Харькове появились новые улицы (список)

Такое решение было принято сегодня, 22 февраля, на сессии Харьковского горсовета, передает SQ.

Улице от Кольцевого проезда вдоль Тернового яра в юго-восточном направлении, которая не имела названия, дали название "ул. Терновый Яр".

Улицу от вновь названной ул. Терновый Яр в южном направлении назвали ул. Свидзинского.

Первый к югу безымянный переулок от новой ул. Свидзинского в восточном направлении назвали "1-й переулок Свидзинского".

Безымянный второй переулок к югу от ул. Свидзинского в восточном направлении - "2-й переулок Свидзинского".

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С просьбой назвать одну из улиц в честь украинского поэта Владимира Свидзинского в городской совет обратились представители Национального союза писателей Украины и Всеукраинского общества "Просвіта" имени Тараса Шевченко.

Справка. Владимир Свидзинский - украинский поэт и переводчик. В октябре 1925 г. переехал в Харьков, где работал литературным редактором в журнале "Червоний шлях", с ноября 1930 года — в газете "Красная армия".

Переводил с французского, испанского, польского языков. Среди его переводов — "Слово о полку Игореве" (1938 год), комедии Аристофана (изданы в 1939 году).

В Харькове Свидзинский издал второй поэтический сборник "Вересень" (1927). Последний сборник "Поезії" вышел в 1940 году в Киеве, готовил следующий сборник "Медобір".

В октябре 1941 года, когда немецкие войска приближались к Харькову, НКВД арестовало несколько представителей украинской интеллигенции, в том числе Свидзинского. Вместе с другими арестантами его угнали под конвоем на восток. Владимир Свидзинский погиб в селе Непокрытое, когда заключенных загнали в заброшенное хозяйственное здание, которое облили бензином и подожгли.