В Крыму оккупанты сегодня задержали от 10 до 20 крымских татар - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Буквально утром, несколько часов назад, около 20 человек арестовали в Крыму в поселке Каменка", - сказал Чубаров.

В то же время он отметил, что эта информация уточняется, поскольку другой источник сообщил о задержании 11 человек.

По его словам, сегодня утром с обыском представители силовых структур оккупационных властей пришли к крымскотатарскому активисту Марлену Мустафаеву, который является активным автором в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВ ПАСЕ приняли украинскую резолюцию с требованием к РФ освободить политзаключенных

"Пришли к нему с обыском с целью арестовать, а другие люди собрались, чтобы выяснить для себя, что происходит с их соседом. Их всех забрали и повезли в "центр по борьбе с экстремизмом". Такие сегодня реалии оккупационного Крыма", - сказал Чубаров.

Он отметил, что на сегодняшний день за решеткой с разным статусом находятся около 25 человек, задержанных или осужденных оккупационными властями за несогласие с захватом Крыма Россией.

Как ранее сообщал УНИАН, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что российские власти проводят замену населения в оккупированном Крыму, завозя туда россиян и стимулируя "добровольную эмиграцию" крымских татар.