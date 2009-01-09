Тимошенко: ради газовых контрактов Украина пойдет на компромисс

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о конструктивном подходе Украины в переговорах с Россией о поставках и транзите природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня в Киеве журналистам после завершения переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Украина будет конструктивно вести переговоры с Россией, стремиться к компромиссу, чтобы в ближайшее время все контракты между Украиной и Россией на поставку российского газа были подписаны, и конфликт был исчерпан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер напомнила, что в 2008 году на уровне премьер-министров Украины и России был подписан Меморандум, который предусматривал механизм формирования цены на природный газ для Украины, а также транзитных ставок на транспортировку газа в Европу. «Украина последовательно придерживается этого Меморандума, и 31 декабря 2008 года Украина полностью рассчиталась за природный газ, потребленный в 2008 году», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что украинская сторона будет настаивать на том, чтобы принципы, заложенные в Меморандуме, стали основой при подписании контрактов на 2009 год.

Премьер-министр Украины высоко оценила участие Евросоюза и Еврокомиссии в урегулировании газового конфликта между Украиной и Россией. В тоже время, по ее словам, Украина и Россия должны самостоятельно «пройти свой путь по формированию цены на природный газ и транзитной ставки».

Справка УНИАН. В украинско-российском межправительственном Меморандуме о сотрудничестве в газовой сфере предусматривается поэтапное в течение 3-х лет повышение как цены на газ, так и ставки транзита. Меморандум был подписан 2 октября 2008 г. премьером России Владимиром ПУТИНЫМ и премьером Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Украинское руководство считает, что, руководствуясь договоренностью с Россией о трехлетнем переходе на европейскую рыночную цену, цена газа в 2009 году в Украине должна колебаться от 204 до приблизительно 210 долларов.

В то же время 8 января В.ПУТИН заявил, что, если Украина будет платить рыночную цену за газ, то Россия в этом случае будет готова платить рыночную транзитную ставку. Российский премьер сообщил, что рыночной транзитной ставкой сегодня является 3,4 доллара, а рыночной ценой за газ является 470 долл. в первом квартале 2009 года.