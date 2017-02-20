Ситуация в Киеве спокойная и под контролем правоохранителей - МВД

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«По состоянию на данный момент ситуация в городе спокойная и находится под контролем», - написал он.

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«Сегодня в течение дня у потенциальных участников акций и мероприятий на Майдане Незалежности во время личного осмотра правоохранителями изъято: одну гранату РГД-5, пять единиц холодного оружия: 4 ножа и 1 штык-нож, стартовый пистолет, а также предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия до выяснения всех обстоятельств», - отметил советник министра.

Он добавил, что подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии продолжают нести службу в усиленном режиме и осуществлять все необходимые мероприятия для обеспечения общественного порядка.