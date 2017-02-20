В Харькове музыканты собирают средства в помощь семьям погибших в АТО (видео)
20:00, 20 февраля 2017Общество
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Музыканты дали благотворительный концерт.
В Харькове музыканты собирают средства в помощь семьям погибших в АТО / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Благотворительный фонд писателя Сергея Жадана запустил ряд художественных акций, чтобы поддержать тех, кто потерял родных во время войны в Донбассе.
Одно из первых мероприятий - благотворительный концерт с участием харьковских музыкальных групп.
В Харькове музыканты собирают средства в помощь семьям погибших в АТО
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