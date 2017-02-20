В Харькове музыканты собирают средства в помощь семьям погибших в АТО (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПрограмма для генераторов идей: Франция будет выдавать стартаперам и их семьям 4-летние визы

Благотворительный фонд писателя Сергея Жадана запустил ряд художественных акций, чтобы поддержать тех, кто потерял родных во время войны в Донбассе.

Одно из первых мероприятий - благотворительный концерт с участием харьковских музыкальных групп.