Отмена депортации Жадана из Беларуси: решение принималось "на высшем уровне"

Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бигун, передает "Свабода".

Он отказался уточнить, был это премьер-министр или президент страны.

"На высшем уровне", – отметил лишь Бигун.

Также он подтвердил, что Жадан в списках лиц, которым запрещен въезд в Россию, а Беларусь находится в одной визовой зоне с РФ. В то же время Бигун рассказал, что в Беларуси все-таки могут пропустить в свою страну иностранцев, которые находятся под запретом въезда в Россию, но такое решение принимается после целевого обращения человека.

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"У него (Жадана - УНИАН.) транскрипция в паспорте и списке разная, написание фамилии отличается на две буквы. А в системах внутренних органов более расширенные сведения, несколько другие доказательства, которые предполагают более расширенный поиск, и органы МВД определили, что персональные данные внесены в список. Поэтому его и задержали", - пояснил Бигун, почему украинского писателя сначала впустили в страну.

На вопрос, почему с ним обошлись так жестко, он заявил следующее: "Потому что у него "окрас" соответствующее".

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. После этого силовики выяснили в Комитете госбезопасности Беларуси, что еще в 2015 году Жадану был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и в Беларусь с Казахстаном", - сообщал сам потерпевший. Также милиционеры спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь. В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя.