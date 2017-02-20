Во Львове студенты памятным шествием почтили Героев Небесной сотни (видео)
Несколько сотен студентов разных ВУЗов с большим плакатом "Небесная Сотня" и флагами прошли по центральным улицам города.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Также во Львове минутой молчания вспомнили павших героев и отслужили заупокойную молитву. Студенты говорят, важно не забывать и по-настоящему ценить подвиг Небесной Сотни.
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Как известно, в период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.
20 февраля 2014 года силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В течение столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.