Кабмин назначил Луценко первого заместителя (фото, справка)

Кабинет министров Украины назначил Владимира ЕВДОКИМОВА первым заместителем министра внутренних дел Украины – начальником криминальной милиции, освободив его от должности заместителя министра внутренних дел Украины – начальника криминальной милиции.

Об этом говорится в постановлении правительства от 28 сентября в 2006 г., размещенном на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Родился 6 ноября 1960 года в Харькове. Закончил Харьковский авиационный институт (в 1983 г.), Украинскую юридическую академию (в 1991 г.), Украинскую академию внутренних дел (в 1995 г.).

С 1983 по 1985 годы служил в Вооруженных Силах.

Службу в органах внутренних дел начал в 1986 году милиционером патрульно-постовой службы милиции УВД Харьковского горисполкома. В дальнейшем (до 1994 г.) работал на разных должностях в подразделениях уголовного розыска отделов внутренних дел Краснозаводского и Московского райисполкомов г. Харькова, УВД Харьковской области.

С 1995 по 1998 годы – первый заместитель начальника УМВД Украины в Луганской области – начальник управления по борьбе с организованной преступностью.

С 1998 по 2001 годы занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления уголовного розыска УМВД Украины в Днепропетровской области.

В 2001 – 2004 годах – первый заместитель начальника, начальник Главного управления уголовного розыска (позже - Департамента уголовного розыска) МВД Украины.

В 2004 – 2005 годах работал проректором Киевского юридического института МВД Украины, советником Посольства Украины в Российской Федерации.

С февраля до декабря 2005 года – начальник УМВД Украины в Днепропетровской области.

С декабря 2005 года – заместитель министра внутренних дел Украины - начальник криминальной милиции.