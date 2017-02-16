Порошенко – блокадникам "Л/ДНР": не вы эти земли собирали и не вам их отрезать (видео)

15:39, 16 февраля 2017
Общество
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Совет национальной безопасности и обороны проводит заседание по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины.

Петро Порошенко / REUTERS

В начале заседания Совета безопасности президент Украины Петр Порошенко выступил с речью.

«Я хочу подчеркнуть, что они блокируют не «ОРДО», «ОРЛО» и не им создают проблемы. Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности, и, собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая моя позиция, есть твердая позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине, и совершенно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко анонсировал, что будут приняты дополнительные решения по диверсификации источников поставок энергетического угля.

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Теги: #Порошенко#блокада