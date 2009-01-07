Газпром без Украины может поставить в Европу 170 млн. кубометров газа

20:34, 07 января 2009
Общество
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Если использовать все резервы

ОАО «Газпром» без Украины может обеспечить поставку лишь 170 млн. кубометров газа в сутки европейским потребителям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Используя все резервы, мы можем доставить 170 млн. кубометров газа в сутки», - сказал он.

При этом, по словам А.МЕДВЕДЕВА, сейчас в условиях холодной погоды в Европе пиковые запросы могут достигать 450 млн. кубометров газа в сутки.

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