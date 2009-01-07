Газпром без Украины может поставить в Европу 170 млн. кубометров газа
20:34, 07 января 2009Общество
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Если использовать все резервы
ОАО «Газпром» без Украины может обеспечить поставку лишь 170 млн. кубометров газа в сутки европейским потребителям.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.
«Используя все резервы, мы можем доставить 170 млн. кубометров газа в сутки», - сказал он.
При этом, по словам А.МЕДВЕДЕВА, сейчас в условиях холодной погоды в Европе пиковые запросы могут достигать 450 млн. кубометров газа в сутки.
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