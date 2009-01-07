Нафтогаз: для населения ограничений поставок газа не будет

В связи с ситуаций с поставками газа некоторым украинским предприятиям могут быть ограничены его поставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

При этом он подчеркнул, что для населения никаких ограничений поставок газа не будет.

О.ДУБИНА сообщил, что сегодня будет проведено совещание с руководством ДК «Укртрансгаз», на котором планируется принять решение о дальнейших действиях.

«Я думаю, что на население, то, что касается тепла в домах, это не повлияет никаким образом, может быть мы примем решение по ограничению некоторых предприятий, и то частично», - сказал О.ДУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год, однако продолжал осуществлять через украинскую территорию транзит газа европейским потребителям.

Сегодня утром Россия прекратила поставки газа европейским потребителям через территорию Украины.