Никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения "Евровидение-2017" – Кириленко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера. По словам Кириленко, подготовка к «Евровидению-2017» осуществляется в плановом режиме.

«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 млн грн из государственного бюджета, а город Киев – 200 млн грн, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях. Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017» в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НОТУ всех задач в рамках подготовки к «Евровидению-2017»», - утверждает вице-премьер.

Он отметил, что в подготовке песенного конкурса задействованы сотни украинских и иностранных специалистов, поэтому естественно, что в течение организации такого масштабного события в команде НОТУ как общественного вещателя могут происходить определенные кадровые изменения.

«Однако никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса «Евровидение-2017»: событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕВС и требованиям широкой зрительской аудитории «Евровидения», - заявил Кириленко.

Как сообщалось, ранее сегодня часть работников "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", которая работала над организацией "Евровидения-2017" в Киеве, заявила о выходе из проекта.

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В соответствии с их заявлением, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. «В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована», - говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, новым руководством песенного конкурса не было осуществлено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Кроме того, они указали на «отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров». «Все это, по нашему мнению, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине», - подчеркивается в заявлении.