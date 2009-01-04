Французы планируют сократить свои расходы (опрос)

Две трети французов планируют сократить свои расходы в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Ifop, обнародованные сегодня во французской «Воскресной газете».

Согласно результатам опроса, 69% респондентов планируют сократить расходы в 2009 году на содержание домохозяйства, и только 31% не предусматривают пересмотра своих расходов.

Среди товаров и услуг, расходы на которые могут быть уменьшены, первые места занимают высокотехнологичная продукция (компьютеры, плазменные экраны и тому подобное), расходы на которые планируют сократить 52% респондентов, посещения ресторанов – 48%, путешествия - 44%.

В то же время, менее всего французы будут экономить на питании (19% заявили о возможности уменьшения расходов на питание), телефонной связи (34%) и одежде (37%).

Опрос был проведен 4-5 декабря 2008 года. В ходе исследования были опрошены 1010 французов в возрасте старше 18 лет.