Малогабаритное жилье снова в тренде: среди украинцев вырос спрос на небольшие квартиры

Таку. информацию обнародовали аналитики.

По их прогнозам, данная тенденция сохранится и в этом году, так как тарифы на коммунальные услуги продолжают расти, а доходы украинцев наоборот только падают.

​Уже не первый год на украинском рынке недвижимости самыми популярными остаются однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры. Президент Союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин утверждает, что люди пользуются принципом «чем дешевле, тем лучше». Именно в этом секрет успеха так называемых смарт-квартир. Площади они имеют небольшие, соответственно, и цена на них ниже. Не так ощутимо «бьют по кошельку» и коммунальные платежи.

​Украинские застройщики от тренда не отстают. Больше половины новых проектов имеют малометражные квартиры, то есть максимально функциональное жилье с минимальной площадью – от 20 квадратов и выше. Президент Строительной корпорации «РИЭЛ» Ростислав Мельник утверждает – такие варианты популярны среди покупателей, которые инвестируют в жилье как в бизнес-проект с целью дальнейшей перепродажи или сдачи квартиры в аренду. Ныне таких – около 50% от общего количества сделок. Свои плюсы в таком жилье находят и арендаторы, так как ежемесячная плата за него существенно ниже.

​Популярным предложением среди украинских строительных компаний есть и так называемая «квартальная застройка», то есть дом возводят в комплексе с целым микрорайоном. У жителей не будет необходимости метаться в поисках детского садика, школы, спортивного комплекса, или просто магазина – все это предусмотреноизначально на территории комплекса. Нынче комфорт и функциональность выходят на первый план при выборе жилья. Именно поэтому в тренде также и «квартиры под ключ». Михаил Артюхов, управляющий директор компании ARPA Real Estate, утверждает, что треть покупателей выбирает себе жилье, максимально готовое для жизни – с ремонтом, кухонным гарнитуром, сантехникой, порой даже с мебелью и бытовой техникой.

​По оценкам экспертов, именно жилые комплексы с небольшими и функциональными квартирами и в то же время с собственной развитой инфраструктурой будут в тренде еще не один год. Преимущество будет за теми объектами, на территории которых будет предложено как можно больше сервисов для комфортного проживания.