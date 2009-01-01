Новогоднее обращение Президента к украинскому народу

Дорогие соотечественники,

Обращаюсь к вам с нашей главной площади - площади Святой Софии.

Я хочу добавить вам надежды и покоя.

Проходит 2008 год - год сложный, високосный, непростой для каждого из нас.

Нужно поблагодарить, что он был в нашей жизни. Только бы мечталось, чтобы его ладонь забрала все наши проблемы, трудности и недоразумения.

Хочется определенности. Хочется ясности. Хочется света.

Этот свет есть.

Я не буду говорить об абстрактных вещах.

Я начну со слова о людях, которые прибавили света в жизни Украины.

В эту праздничную минуту я думаю о свете семьи отца Михаила Жира с Буковины, который усыновил 155 детей. В этом году он стал Героем Украины.

Я говорю о свете личной и национальной победы, которую одержал каждый украинский участник Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

Я думаю о чистом пути и светлом взгляде Евгения Сверстюка - философа и правозащитника, который в этом году стал кавалером Ордена Свободы.

Я говорю о Герое Украины, актрисе Неониле Крюковой, прикованной к постели, но несломленной. В этом году она нашла силы вернуться на сцену, к нам. Ее дух - победный, потому что посвящен Украине.

Ежедневная победа. Победа жизни и победа добра.

Этот ряд - неисчерпаем. Я думаю о сотнях, тысячи наших славных - известных и непубличных имен.

Я говорю обо всех, кто побеждал обстоятельства, - о десятках тысяч врачей, военных, стражей порядка, шахтеров, учителей, спасителей жизни и душ, культуры и памяти, созидателей страны - обычных, честных и светлых людях.

Я говорю о вас, дорогие соотечественники.

Новогоднее мгновение - мгновение личное, чтобы каждый вспомнил свой год и от каждого доброго дела взял свет для года следующего.

Именно из этого чувства появляются живые ценности, которые выше нас и сильнее чем любые испытания.

Есть ежедневное добро, обращенное друг к другу.

Есть вера - в высшую справедливую силу и в наши с вами силы.

Есть достоинство, выдержанное ежедневно, - достоинство личное и достоинство национальное.

Есть Отчизна и есть Держава - одна для всех и творимая всеми.

Мы - не безликая масса. Мы - большой народ личностей, чей уходящий год определяется не политиками и не телевизионными шоу, а собственными успехами, радостями, переживаниями, конкретными делами и достижениями.

Давайте уважать каждый личный результат и, я уверен, мы научимся зрело, без преувеличений и приуменьшений уважать достижения.

Потому что среди них много действительно важных дел: и такие практические перемены, как наше вступление во Всемирную торговую организацию, предстоящее Соглашение об ассоциации «Украина - Европейский Союз», а также перемены, которые способны стать историческими, - постепенное осознание нации, первые шаги к объединению ее духовной жизни и наше очищение - очищение прошлого, а значит и будущего.

Это - свет. И это - наша опора.

Впереди - нелегкие времена для мира и Украины.

Я знаю, что мы пройдем испытания уверенно и, верю, без потерь.

Для этого уже объединяются украинские специалисты - без политического или партийного деления.

Мы должны использовать нынешний кризис для важнейшего - настоящего, коренного изменения страны.

Я обращаюсь к людям, которые мыслят и понимают природу процессов в Украине.

Многие из вас отошли в сторону, устав от политики и от невозможности изменить положение дел.

Не опускайте руки. Не молчите. Возвращайтесь. Станьте ощутимым и истинным голосом Украины.

Я обращаюсь ко всему нашему народу.

Не пускайте тревогу в свое сердце. Мы все сумеем сделать. Лучше, чем когда-либо.

Пусть 2009 год станет для нас годом счастливым.

Пусть он поможет нам отличить правду от лжи, стать сильнее и успешнее.

Пусть он принесет счастье в каждый наш дом, в каждую нашу семью, каждому из нас.

На пороге нашего сердца - Новый Год.

Встречая его, я прошу у Господа благословения и защиты для всех нас.

Я желаю всему Украинскому народу счастья, добра и большой, несокрушимой силы.

Да хранит нас Бог.

Я сердечно, искренне и с большой любовью поздравляю Вас, дорогие соотечественники, с Новым 2009 Годом!