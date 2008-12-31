Газпром денег не получил и заметно нервничает

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что «газовые» переговоры ни к какому конкретному результату не привели. Украина занимает неконструктивную позицию.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Переговоры с Украиной ни к какому конкретному результату не привели. Украина занимает неконструктивную позицию в переговорах с Российской Федерацией о поставках газа на 2009 год. «Газпром» на свой счет не получил никаких денег от Украины в счет оплаты за поставки российского газа. И мы видим сейчас в ходе переговоров, что вопрос по газу перестал быть экономическим, а является на Украине разменной политической монетой», – сказал он.

При этом он добавил, что «будем надеяться, что в оставшиеся до Нового года часы нам удастся все-таки достигнуть договоренностей, и с 1 января поставки газа на территорию Украины будут осуществляться. Но «Газпром» еще раз повторяет, что если договоренности до 0 часов 1 января не будут достигнуты, то в 10 часов утра 1 января у компании «Газпром» не будет никаких юридических оснований поставлять газ за пределы таможенной территории Российской Федерации в Украину».