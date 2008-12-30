Из-за нарушений прекращена работа 214 деревообрабатывающих предприятий

В Закарпатской области на протяжении текущего года из-за нарушений была прекращена деятельность 214 деревообрабатывающих предприятий, еще почти столько же наказано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время коллегии Закарпатской облгосадминистрации губернатор Олег ГАВАШИ.

По его словам, порядок с лесопильными предприятиями в области наводили контролирующие органы во исполнение соответствующего указа Президента Украины и решения СНБО.

Кроме того, в результате была приостановлена работа на 158 объектах, и еще на 108 составлены админпротоколы.

«Эти деревообрабатывающие предприятия работали не где-то в глухих местах, а нередко под носом у сельсоветов, правоохранительных и контролирующих органов. Терриконы опилок, антисанитария, скрытые доходы, использование незарегистрированного наемного труда, незаконное приобретение древесины тяжело было не заметить местной власти. Так, выходит, чтобы все это выявить, необходимы указ Президента и распоряжение главы облгосадминистрации? Таких проблемных вопросов на местах немало, и их должен видеть, прежде всего, хозяин района, города, села», - отметил О.ГАВАШИ.