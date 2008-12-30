Милиция задержала подозреваемых в серии вооруженных нападений

В Виннице, в одном из частных домов по улице Богуна, оперативники уголовного розыска и бойцы спецподразделения «Беркут» задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении серии вооруженных нападений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отдел по связям с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

На квартире, которую снимали мужчины, милиционеры изъяли газовый пистолет иностранного производства «RONTG RG 89» калибра 9 мм, переделанный кустарным способом под стрельбу резиновыми пулями, две черных шапочки с прорезями для глаз и биту. Все эти орудия они использовали во время нападений.

Задержанные подозреваются в совершении двух разбойных нападений. В частности, в начале ноября около 21.00 они зашли в один из магазинов в Виннице и, угрожая расправой, забрали у продавца 400 гривень. Свои угрозы преступники подтвердили выстрелом в холодильник.

Через три дня разбойники совершили аналогичное нападение на магазин в городе Козятин. Угрожая расстрелять продавцов, преступники в черных масках дважды выстрелили в воздух, потом забрали выручку в сумме 2000 гривен и два мобильных телефона.

По имеющейся информации, на счету задержанных и нападение средь бела дня на аптеку в центре Винницы. Однако там преступникам не удалось поживиться – их испугали случайные свидетели и нападающие убежали.

Поиски преступников были затруднены тем, что они не поддерживали связки с семьей, изменяли местожительство, гастролировали по областям.

Теперь оба задержанных – под арестом в г. Виннице. 27-летний задержанный родом из Жмеринки, в сентябре этого года освободился из мест лишения свободы, где отсидел почти 4 года за разбойное нападение на собственного брата. Его подельник – 30-летний уроженец Липовецкого района условно отбывал наказание за хранение наркотиков.

По предварительным данным расследования, их обоснованно подозревают в совершении семи преступлений на территории Винниччины - 2-х разбойных нападений, 2-х квартирных краж и 3-х ограблений.

Против задержанных возбуждено уголовное дело за ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.