Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о Национальном университете обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства поддержал предложение Кабинета министров о сохранении за Университетом обороны Украины, который образуется в связи с реорганизацией Национальной академии обороны Украины, статуса национального и именовании его в дальнейшем - Национальный университет обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ в ноябре проинформировал, что трансформируемая в университет Национальная академия обороны Украины будет готовить научных работников и магистров. Предусмотрено, что согласно новой системе военного образования в Украине, университет станет научно-методическим центром военного образования в стране. А Киевский военный лицей им. Ивана Богуна должен стать подобным методическим центром для лицеев с усиленной военно-физической подготовкой по всей Украине.

По его словам, на первом уровне новой системы военного образования будут лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, которые находятся на балансе Министерства образования и науки и областных государственных администраций и поддерживаются Министерством обороны. Таких лицеев в Украине на сегодняшний день 15.

На втором уровне системы военного образования будут военные лицеи, подчиненные Минобороны.

«В связи с преобразованием Национальной академии обороны Украины в университет некоторые военные институты будут подчинены ему. В частности, это институты Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, а также Военно-медицинская академия, при которых будут создаваться колледжи», – сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.