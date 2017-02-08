Суд арестовал и отстранил от должности чиновницу КГГА, задержанную за взятку в 40 000 гривень
Суд избрал домашний арест и отстранил от должности сотрудницу Департамента земельных ресурсов КГГА, подозреваемую в вымогательстве и получении 40 тыс. грн взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«По ходатайству прокуратуры города Киева сотруднице Департамента земельных ресурсов КГГА, которую накануне уличили в вымогательстве и получении 40 тыс. гривен взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, она отстранена от должности», - говорится в сообщении.
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Действия чиновницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Как сообщалось, 6 февраля следователи столичной прокуратуры совместно с СБУ задержали чиновницу КГГА во время получения взятки от директора предприятия за содействие в решении вопроса об оформлении аренды на земельный участок.