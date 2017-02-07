В этом году размер украинского стенда на Берлинском кинофестивале будет увеличен

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

«В этом году на самом кинорынке Украина будет представлена более мощно, чем в прошлом году. Мы увеличили размер нашего стенда с небольших 4 кв. метров до 24 кв.м и разместили его в более людном месте на кинорынке», - сказал Ильенко.

По его словам, вклад государства в создание стенда будет «скромным». «На организацию стенда мы потратим около 160 тыс. грн. Государственный взнос будет существенно меньше, чем в прошлом году, то есть мы еще и экономим средства налогоплательщиков», - добавил Ильенко.

Директор ОО «Инициатива ради будущего», Тагир Имангулов сообщил, что Благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива ради будущего» выделил почти 0,5 млн грн на оплату стенда. «Благодаря этому впервые за последние годы в Берлине мы оплатили стенд еще в ноябре и увеличили его площадь в 6 раз. Это будет большой, красивый, дизайнерский стенд», - сказал он.

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Кроме того, Ильенко сообщил, что на европейском кинорынке будет представлен каталог украинских фильмов, созданных в 2016-2017 годах. «Мы подготовили несколько роликов, которые представляют украинское кино, и также на стенде постоянно будут работать представители госкино и киноиндустрии, которые будут предоставлять подробную информацию тем, кто заинтересован работать с Украиной», - отметил Ильенко.

Он сообщил, что в этом году на фестивале Украину будет представлять только один документальный фильм – «Школа №3» режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено.

Также, по словам Ильенко, на фестивале будет представлен фильм режиссера Аскольда Курова «Процесс» об украинском режиссере Олеге Сенцове. «Это фильм, к созданию которого Украина не имела отношения, но мы также будем участвовать в продвижении этого фильма с тем, чтобы международное киносообщество обратило свое внимание на то, что произошло с Олегом Сенцовим», - сказал он.

Ильенко отметил, что цель участия в Берлинале 2017 - это «продвижение Украины как кинематографической державы, как партнера для всех представителей мирового кинобизнеса, как место для съемок, как страны, которая может оказывать услуги, сервисы и выступать партнером в создании совместных фильмов».

Председатель ГС «Ассоциация киноиндустрии Украины», генеральный продюсер Limelite Владимир Яценко сообщил, что на участие в Берлинале планируется потратить более 1 млн грн. «Большинство - это не государственные деньги, а деньги частных участников, которые присоединились своими деньгами, чтобы поддержать Украину», - добавил он.

67-й Берлинский международный кинофестиваль состоится 9 - 19 февраля 2017 года в столице Германии.