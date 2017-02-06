ЕС выделит 9 миллионов евро на поддержку переселенцев на Днепропетровщине
14:46, 06 февраля 2017Общество
416
Европейский Союз профинансирует на 9 млн евро поддержку международными организациями внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), находящихся в Днепропетровской области.
Иллюстрация / УНИАН
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
Читайте такжеСвятогорская лавра встретила беженцев из Авдеевки
"Посол Мингарелли в Днепре: ЕС выделяет 9 млн евро на поддержку ВПЛ в Днепропетровской области, которая будет осуществляться международными организациями", - сообщается в Twitter представительства ЕС в Украине.
По состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter