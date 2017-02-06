ЕС выделит 9 миллионов евро на поддержку переселенцев на Днепропетровщине

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

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"Посол Мингарелли в Днепре: ЕС выделяет 9 млн евро на поддержку ВПЛ в Днепропетровской области, которая будет осуществляться международными организациями", - сообщается в Twitter представительства ЕС в Украине.

По состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.