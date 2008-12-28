Для экономии можно закрыть учреждения, дублирующие другие

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА инициирует закрытие ряда учреждений с целью экономии бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА заявил на совещании в Житомирской ОГА.

При этом он перечислил учреждения, которые фактически дублируют функции государственных органов и являются кандидатами на закрытие - областной гендерный ресурсный центр, Центр адаптации лиц, утративших социально полезные связи, коммунальную аварийную спасательную службу и другие. По мнению руководителя области, их закрытия позволит сэкономить бюджетные деньги.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать сессия облсовета, отметил председатель Житомирского облсовета Виталий ФРАНЦУЗ. Он призвал руководителей разных уровней "излишне не увлекаться празднованиям различных юбилеев, которые иногда не имеют никакого общественного значения, однако требуют серьезных финансовых расходов".

Кроме того, Ю.ЗАБЕЛА призвал сельскохозяйственный и политический актив области экономично расходовать средства - сократить избыточное количество госслужащих в Андрушевском, Барановском, Житомирском, Коростышевском, Любарском, Овручском, Олевском и других районах, не содержать многочисленную охрану на неработающих предприятиях, принять другие меры. На совещании губернатор также поручил подчиненным держать на особом контроле ситуацию с выплатой зарплаты, временно прекратить выдачу денежного вознаграждения госслужащим, а работников финансовой сферы - обеспечить банки наличностью и отрегулировать бесперебойную работу банкоматов.