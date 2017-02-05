Дорогая коммуналка: за долги у украинцев начинают отбирать квартиры

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Следовательно, на конец 2016 года общий долг украинцев за коммунальные блага вырос, и по итогам декабря достиг более 20 миллиардов гривень. Это почти два годовых бюджета такого города, как Днепр.

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Но первые счета 2017 года подняли волосы дыбом в прямом смысле этого слова. По крайней мере, журналисты воочию увидели счета на 4, 6 и даже 10 тысяч гривень у простых киевлян за обычное жилье.

В прошлом году уже был прецедент, когда за неуплату за коммунальных услуги суд забрал квартиру, это произошло в Луцке. Местная власть планирует в этом году выселить за долги жителей еще 13 квартир и через суд отобрать жилье.

Кому грозит выселение уже в этом году, как вылезти из долговой ямы с наименьшими потерями, смотрите в сюжете ТСН.

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