Теплоснабжение в Авдеевке переведено из аварийного в стабильный режим - Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. В городе восстановлено уличное освещение», - написал пресс-секретарь

По его словам, продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения до Авдеевки.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook: «Наконец Авдеевка со светом. Председатель Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки».

***Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города.

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3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки.

Днем 3 февраля глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП. 4 февраля утром группы специалистов вновь вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удавалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов.