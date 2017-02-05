Порошенко: России не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу в Авдеевке

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Порошенко выразил благодарность «слаженной работе правительства, Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, волонтерам со всей Украины, всем неравнодушным, кто откликнулся и помогал пострадавшим от обстрелов российско-террористических войск».

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Отдельно президент адресовал слова благодарности украинским воинам, которые «сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта».

Также президент сообщил о том, что Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский доложил ему о восстановлении электроснабжения Авдеевки.