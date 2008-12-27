Что взорвалось в Евпатории, пока не ясно

Пока ни по одной из версий причин взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории нет подтверждения экспертов, достаточного для того, чтобы какая-то из них была названа приоритетной.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» заявил прокурор Крыма Владимир БОЙКО.

Как отмечает издание, среди версий о причинах ЧП называются: взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом в подвальном помещении пятиэтажки, бытовой взрыв в квартире, постороннее вмешательство в газовую систему («и не только», - отметил прокурор, отказавшись уточнить), взрыв других веществ.

«У каждой из версий есть свои подверсии. Но доказательств в пользу любой из них на сегодня недостаточно», - отметил В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома. В результате трагедии погибли 27 человек. Спасен 21 человек, из них пятеро находятся в больницах.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное по статье 196 Уголовного кодекса Украины. В Генеральной прокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки, в мастерской ЖЭКа. В подвале 26 декабря нашли 11 баллонов, сообщили в Информационном центре Госгорпромнадзора. Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА 26 декабря заявил, что в рамках уголовного дела рассматриваются все версии, поскольку все они «имеют право на жизнь». При этом министр сказал, что «главная версия причины взрыва остается той же, что и была», - взрыв кислородных баллонов.