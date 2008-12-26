Полтавский губернатор просит усилить охрану райгосадминистраций

Только 10 районных администраций из 25 в Полтавской области охраняются в ночное время.

Об этом заявил начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, он неоднократно на этом акцентировал внимание.

«Проведя проверки таких администраций, выявлен ряд недостатков. В частности, в 9 райгосадминистрациях отсутствует кнопка экстренного вызова милиции и вообще телефонная связь с райотделом. Только 10 районных администраций охраняются, остальные - нет. Поэтому у нас и был случай, - отметил М.ЦЫМБАЛЮК, - что помещение РГА охраняла женщина-пенсионерка, которой за 60 лет, и здание обворовали, а женщину связали...»

Губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ попросил руководителей РГА в кратчайшие сроки организовать охрану всех помещений РГА в области.