В Киеве десятки молодых людей возле "Сбербанка" на Владимирской требуют его закрытия
14:53, 02 февраля 2017Общество
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Около пяти десятков молодых людей, называющих себя представителями партии "Национальный корпус", требуют закрытия "Сбербанка" на улице Владимирской, 46.
Полиция не вмешивается в происходящее возле банка / theformat.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, они плотно залепили наклейками роллеты, закрывающие окна банка.
На этих наклейках изображен Кремль, а также содержится надпись: "Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші".
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Кроме того, активисты разлили красную краску у входа в отделение банка, а также символически закрыли его самодельными конструкциями из цепей и металлических балок, стилизованных под противотанковые "ежи".
Полиция не вмешивается в происходящее возле банка. На входе в отделение "Сбербанка" находятся всего двое полицейских.
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