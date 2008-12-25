Реконструкция «Олимпийского» только в этом году обойдется в 260 миллионов

Расходы на финансирование работ по реконструкции НСК “Олимпийский” к Евро-2012 в этом году составят 260 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Так, по состоянию на 24 декабря в соответствии с договорами, заключенными ГП "НСК "Олимпийский" с подрядными организациями согласно оформленным в установленном порядке актам, выполнено работ на сумму около 180 млн. грн. Ожидается, что до конца года будут завершены отдельные работы еще на сумму более 17,6 млн. грн.

Кроме этого, с целью обеспечения непрерывности производственного процесса и создания необходимых условий для проведения реконструкции в начальный период 2009 г. государственному предприятию "НСК "Олимпийский" предоставлено разрешение осуществить предварительную оплату строительно-монтажных работ на сумму 60 млн. грн. в 2008 году. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 17 декабря. Также в размере 2,3 млн. грн. будут профинансированы проектные работы по перенесению инженерных сетей за пределы территории застройки стадиона.

В Минспорта отмечают, что указанная общая сумма средств полностью соответствует определенному правительством размеру расходов, предусмотренных в 2008 г. на финансирование работ по реконструкции НСК. “Таким образом, государство обеспечивает полное и своевременное финансирование работ по реконструкции НСК "Олимпийский" в 2008 году”, - подчеркивается в сообщение пресс-службы министерства.