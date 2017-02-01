Хуг сообщил о начале восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.

В частности, отмечается, что Хуг, находясь на Донецкой фильтровальной станции, сказал, что "начались ремонтные работы".

Отмечается, что это стало возможным благодаря объединенным усилиям Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и СММ ОБСЕ.

Хуг подчеркнул, что режим прекращения огня должен стать длительным.

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Как сообщал УНИАН, из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков 30 января Донецкая фильтровальная станция остановила работу, оставив жителей Авдеевки без водоснабжения.

Сегодня в полдень глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.