Авдеевка осталась без света, воды и тепла: Кабмин рассматривает варианты проведения спасательных операций

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

«Я рассматриваю разные варианты (проведения спасательных операций - УНИАН). Ситуация очень сложная. Будем мониторить ситуацию поминутно», - сказал Гройсман.

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Также премьер подчеркнул, что отряды ремонтников коммунальных сетей уже сформированы.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

Напомним, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.

В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

Кроме того, по данным штаба, сегодня утром в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 ранены.