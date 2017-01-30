В Одессе поймали чиновника таможни во время получения взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня следователи прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в Одесской области управления внутренней безопасности регионального главка ДФС разоблачили чиновника таможни.

Установлено, что заместитель начальника таможенного поста Одесской таможни сегодня получил от представителя предприятия часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление двух контейнеров с товарами.

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Также, по данным прокуратуры, ранее этот чиновник требовал и получил от указанного гражданина взятку в размере 2,5 тыс. долларов.

«Установлено, что перед 800 долларами этот таможенник получил от гражданина 2,5 тыс. долл. за растаможку пяти контейнеров с продукцией», - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Одесской области расследует уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе Приморский районный суд арестовал чиновника Минобороны, задержанного за получение 350 тыс. грн взятки. Как сообщили УНИАН в суде, заместителю начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.