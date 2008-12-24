На Новый год милиция возьмет под охрану багаж в "Борисполе"

В связи с увеличением пассажиропотока накануне новогодних и рождественских праздников милиция повысит внимание к безопасной транспортировке багажа пассажиров через Международный аэропорт «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, с 25 декабря по 11 января в аэропорту круглосуточно будут осуществлять надзор за багажом пятьдесят сотрудников МВД, половину из которых выделит ГУМВД Украины в городе Киеве, еще столько же - ГУМВД Украины в Киевской области. Причем, чтобы избежать недоразумений и исключить такое понятие, как сговор, каждый раз состав дежурных милиционеров будет меняться.

Кроме того, каждый раз для них будут проводиться инструктажи и профессиональные установки. Также в обязанности стражей порядка будет входить четкий надзор за каждым маршрутом передвижения того или другого багажа, от его получения до загрузки на борт самолета и наоборот.

Как заверяют в МВД, качество транспортировки багажа будет контролироваться везде, даже в режимной зоне, где раньше работала только служба авиационной безопасности. “Следовательно, в таких условиях на новогодние праздники за свой багаж, наверное, можно быть спокойным”, - подчеркнули стражи порядка, отметив, что если такие меры контроля будут давать весомые результаты, то они будут практиковаться и в будущем.

В ДСО сообщили, что такие меры приняты из-за того, что с начала года в аэропорту "Борисполь" зафиксировано больше тысячи заявлений по поводу повреждения и пропажи имущества.